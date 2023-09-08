У США не змогли запустити гіперзвукову ракету LHRW: які наслідки відчує Пентагон

В американському Міноборони заявили, що попередньою причиною скасування запуску ракети Dark Eagle стала відмова одного з акумуляторів. Тепер поставити ці ракети на озброєння армії США до кінця року, як планувалося спочатку, буде проблематично.

Заплановане випробування гіперзвукової ракети Dark Eagle у складі комплексу Long Range Hypersonic Weapon (LHRW), яке мало відбутися на станції космічних сил на мисі Канаверал, скасували. У канцелярії Пентагону повідомили, що запуск ракети було відкладено після передпольотних перевірок випробування. Про те, що означає для американського оборонного відомства ця подія, розповіли 7 вересня оглядачі The War Zone.

У публікації йдеться, що американська армія давно поставила пріоритетну мету — отримати перші оперативні ракети Dark Eagle до кінця цього року. Однак скасування випробувань, запланованих на 6 вересня, а також невдалий тест LHRW у березні поточного року, ставлять під загрозу реалізацію планів щодо постачання на бойове чергування ракет Dark Eagle.

Тим часом у Пентагоні не втрачають оптимізму і зазначають, що ці невдачі — один з етапів на шляху створення гіперзвукової зброї.

"Міністерство змогло успішно зібрати дані про роботу наземного обладнання та програмного забезпечення, які будуть використані для подальшого просування до створення наступальної гіперзвукової зброї", — заявили в Міноборони США.

Тим часом затримки в даній програмі гальмують плани вже Військово-морських сил США щодо впровадження аналогічної ракети морського базування, яка має бути реалізована до 2025 року.

Система озброєнь LHRW

Причина скасування випробувань

Директор із програм стратегічних систем у Конгресі США віцеадмірал ВМС Джонні Вулф заявив, що автоматизовані передпольотні перевірки виявили, що не спрацював один з акумуляторів. Це призвело до скасування запуску ракети.

"Ми активно розслідуємо причину відмови від випробувань і продовжимо розробку і додаткові випробування на підтримку введення в експлуатацію в армії, щойно причину буде виявлено та усунуто", — заявив він.

Оглядачі пишуть, що два провальних випробування цього року ставлять під сумнів найближче майбутнє спільної програми гіперзвукових ракет армії та флоту. Армія сподівалася отримати оперативний потенціал із Dark Eagle до кінця цього року, але це стає дедалі малоймовірнішим, підкреслили автори публікації.

Раніше повідомлялося, що ВПС США провели випробування гіперзвукової ракети AGM-183A після провальних тестів після майже піврічної перерви. Випробування провели біля узбережжя Південної Каліфорнії, де Бомбардувальник B-52 Stratofortress здійснив тестовий пуск ракети AARW.