В обмін на безкоштовну освіту: у Раді придумали, як підштовхнути студентів до мобілізації

Нардеп від партії "Слуга народу" ініціював законопроєкт про внесення змін до статті про мобілізацію. Якщо ВР ухвалить запропоновані поправки, держава оплатить навчання студентам, які добровільно підуть на військову службу.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає пільги для студентів-контрактників, що не скористаються відстрочкою від призову на час навчання і мобілізуються за власним бажанням. Проєкт змін до статті 23 закону про мобілізацію представив народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Про це повідомляють на сайті парламенту.

Законопроєкт пропонує повністю оплатити навчання студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а також здобувачам наукових ступенів, якщо вони погодяться призватися на військову службу під час мобілізації.

Поправки до закону про мобілізацію не стосуються відстрочки для викладачів і науковців. Як і раніше, скористатися відтермінуванням зможуть тільки ті, хто працює в навчальних закладах не менше ніж на 0,75 ставки.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про скасування відстрочки студентам, старшим за 30 років, які використовують здобуття освіти для ухилення від мобілізації.

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