У Брянську зграя БпЛА вдруге атакувала завод мікрочіпів для бойової електроніки (відео)

Завод "Кремній Ел" у Брянську — другий за величиною в Росії з виробництва електроніки в Росії. Тут випускають деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

У Брянську невідомий безпілотник виявили на підльоті до місцевого завода "Кремній Ел". Він влучив в одну з будівель. Про це повідомляють в місцевому телеграм-каналі "Новини Брянська".

"Приліт по заводу "Кремній Ел". ЗСУ знову намагаються атакувати підприємство у Брянську. В адміністративній будівлі знову пожежа. Перекрито Червоноармійську вулицю поруч із заводом", — йдеться в повідомленні.

Губернатор Брянської області повідомив про успішну роботу російської ППО.

"Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. На підльоті до Вигоничського району збито безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — написав він.

За 5 хвилин він повідомив про атаку ще одного безпілотника на завод "Кремній Ел".

"Силами РЕБ безпілотник був пригнічений, але під час падіння уламки потрапили до адміністративної будівлі, внаслідок чого сталося загоряння. Пожежні розрахунки працюють у ліквідації горіння. Постраждалих немає", — проінформував він.

Також Богомаз провідомив, що безпілотник впав на території місцевого залізничного вокзалу. В цілях безпеки пасажирів звідти евкуювали.

"Ще один БПЛА пригнічений силами РЕБ над Брянськом. Внаслідок падіння літального апарату в одній із будівель залізничного вокзалу Брянськ I частково пошкоджено скління. З метою безпеки пасажирів евакуйовано з будівлі. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — проінформував губернатор.

Що виготовляють на заводі "Кремній Ел"

Український журналіст Сергій Ауслендер повідомив, що завод "Кремній Ел" у Брянську — другий за величиною з виробництва мікрочіпів для бойової електроніки в Росії.

"В деяких речах і зовсім єдине. Два прильоти за два дні, а було й до цього. У будівлі пожежа, що для мікроелектронного виробництва з її надособливими умовами – не дуже.

За його словами, той факт, що завод розташований у прикордонній області полегшує завдання для БпЛА.

"Кремній Ел" зокрема випускає деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

Нагадаємо, що увечері 7 вересня дрон атакував промисловий об'єкт у Брянську Російської Федерації. Російська влада звинуватила в цьому Україну.

Раніше повідомлялося, що СБУ вперше показала секретні дрони "Морок". Вони можуть залітати в тил противника на відстань до 800 кілометрів.