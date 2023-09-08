"Зроблять боляче окупантам". СБУ вперше показала секретні дрони "Морок" (фото)

Українські безпілотники літакового типу під назвою "Морок" можуть залітати в тил противника на відстань до 800 кілометрів.

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Спецпризначенці Служби безпеки України готують спецоперацію із застосуванням далекобійних дронів "Морок". Повідомлення про це з'явилося в офіційному Telegram-каналі відомства в п'ятницю, 8 вересня.

"Це буде чергова відповідь ворогу. За допомогою цих дронів бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ, зокрема з підрозділу "Білий вовк", зроблять "боляче" окупантам, щоб ті якнайшвидше покинули нашу землю", — сказав керівник підрозділу Олег Ємець.

Відомо, що відомство планує закупити 33 українські далекобійні безпілотники. На це знадобиться 60 млн грн. Дрони "Морок" витривалі й можуть заглиблюватися в тил противника на відстань до 800 кілометрів.

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Служба безпеки України також показала фотографії безпілотників, які планує використовувати в майбутній спецоперації. На них техніка перебуває в затемненому приміщенні, проте можна розгледіти, що "Морок" — це, найімовірніше, дрон літакового типу з обтічним корпусом.

СБУ показала новий дрон, який планує задіяти в спецоперації Фото: СБУ СБУ показала новий дрон, який планує задіяти в спецоперації

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ писали про те, що атаку на авіабазу "Сольці" (РФ) міг здійснити український безпілотник "Морок". За словами журналістів, можливості РФ у галузі ППО і РЕБ змушують українську розвідку ретельно планувати кожну атаку БПЛА. Уже вдалося розробити алгоритми, які працюють.

Крім того джерела, які близькі до розробки "Морока" кажуть, що їх використовували під час ударів по Криму. Після низки випробувань розробники планують активізувати серійне виробництво. Але в Україні є кілька проблем: ресурси для розширення виробництва, відсутність єдиної закупівельної структури, бюрократія та придбання деталей.