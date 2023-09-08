Літак Poseidon, кораблі Venus і Posada: Румунія, США та Україна проведуть навчання в Чорному морі (фото)

У навчаннях для знешкодження мін будуть залучені літак Poseidon, водолазний корабель Venus, бронекатер Posada та інша техніка. Країни направлять вибухотехніків, морську піхоту і штабних офіцерів.

Румунські ВМС спільно з силами США з 11 до 15 вересня проведуть у Чорному морі та дельті Дунаю військові навчання Sea Breeze 23.3. Про це повідомляє румунське видання Adevărul.

Зазначається, що в навчаннях також братимуть участь представники Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України.

Патрульний протичовновий літак Boeing P-8 Poseidon

Навчання присвячені спільним діям для пошуку та захисту від морських мін та інших вибухонебезпечних предметів.

З боку Румунії в навчаннях будуть залучені морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортери-амфібії, штурмові катери та інше.

Морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente

З особового складу братимуть участь фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, морські піхотинці та штабні офіцери.

Швидкохідний водолазний корабель Venus

США направлять для участі в заході морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon, водолазів-саперів із катерами та спеціальною технікою. Від інших країн приїдуть водолази, вибухотехніки та штабні офіцери.

Нагадаємо, що генсек НАТО висловив сумніви щодо того, що ЗС РФ спеціально завдали удару дронами Shahed по території Румунії.

Також повідомлялося, що навчання ЗС РФ у Балтиці неодноразово зривалися через місцевих рибалок.