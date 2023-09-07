"Немає підтвердження": генсек НАТО сумнівається, що РФ спеціально вдарила Shahed по Румунії

За словами Єнса Столтенберга, наразі триває розслідування інциденту з іранським дроном-камікадзе, а військовий блок неодноразово фіксував повітряні атаки ЗС РФ поблизу кордонів НАТО.

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У НАТО немає інформації, що інцидент із безпілотником у Румунії був навмисною атакою Росії. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг на спільному засіданні комітетів у закордонних справах, обороні та безпеці Європарламенту, передає видання Reuters.

"У нас немає жодної інформації, що вказує на навмисний напад із боку Росії, і ми очікуємо результатів розслідування, що триває", — сказав він.

Столтенберг підкреслив, які ризики становлять російські авіаудари в такій безпосередній близькості від території альянсу.

"Незалежно від цього результату (розслідування), ми, звичайно, бачили безліч бойових дій, а також повітряні атаки поблизу кордонів НАТО", — додав він.

На території Румунії впали російські БПЛА: що відомо

4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька російських дронів-камікадзе Shahed 136 здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту.

Того ж дня в Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Крім цього, відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських ударних дронів на території Румунії. За його словами, "безглуздо заперечувати, що туди щось упало".

Нагадаємо, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук вважає, що падіння ворожого дрона на території Румунії свідчить про те, що РФ пішла на ескалацію. Він заявив, що окупанти розуміють, що атакуючи місцевість України біля кордону, вони можуть потрапити і на чужі території.