Військові навчання РФ у Балтиці кілька разів зривалися через місцевих рибалок, — спікер ВМС

За словами Дмитра Плетенчука, місцеві рибалки домовилися між собою і відмовилися залишати води попри погрози з боку росіян.

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Військові навчання російського флоту в Балтійському морі кілька разів було на межі зриву через місцевих рибалок, які відмовлялися залишати акваторію, попри погрози з боку військових. Як повідомив в ефірі телемарафону 7 вересня речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук, росіяни кілька разів були змушені переносити маневри, оскільки рибалки домовилися між собою ігнорувати їхні накази.

"Наскільки відомо, вже кілька разів військові навчання росіян зривали місцеві рибалки, які просто відмовлялися виходити з акваторії, попри погрози. І росіяни були змушені просто призупинити або перенести свої навчання", — сказав Плетенчук.

Речник ВМС пояснив, що згідно з конвенцією ООН і міжнародним правом у відкритому морі можна перекривати деякі ділянки для проведення маневрів, проте російський флот завжди перекривав територіальні води інших країн.

"Є відкрите море і згідно з конвенцією ООН і міжнародним правом можна перекривати деякі ділянки для проведення навчань. Росіяни завжди зловживають правилами, і вони перекривали ділянки біля територіального моря у внутрішніх економічних водах інших країн", — зазначив Плетенчук.

За його словами, цього разу риболовецькі судна відмовилися залишати перекриті води, що і призвело до часткового зриву навчань.

Раніше повідомлялося, що Росія запропонувала Північній Кореї провести спільні тристоронні військові навчання за участю армії Китаю. Передбачається, що такі маневри стануть відповіддю на військові навчання США і Південної Кореї під назвою "Щит свободи Ульчі", які проводилися з 21 по 31 серпня.