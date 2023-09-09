"Вони наближаються": США можуть уперше передати Україні ракети ATACMS, — ЗМІ

За словами американських чиновників, США виявили у своєму арсеналі більше ракет ATACMS, ніж спочатку передбачалося.

США, ймовірно, вперше передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS. Про це пише видання ABC News 8 вересня, посилаючись на американських офіційних осіб.

"Вони наближаються", — повідомив журналістам один із чиновників, обізнаний про плани Вашингтона.

Ще один співрозмовник видання сказав, що рішення про ракети вже "на столі". За його словами, ATACMS можуть включити до нового пакета військової допомоги, проте остаточне рішення ще не ухвалено. Чиновник також додав, що можуть пройти місяці, перш ніж ракети відправляться до українців.

Як зазначають автори статті, раніше адміністрація президента США Джо Байдена вже переглядала свої рішення не передавати Україні ті чи інші види озброєнь. За їхніми словами, політичний тиск у Вашингтоні щодо надання Києву військової допомоги посилився.

За даними двох американських чиновників, США також виявили у своєму арсеналі більше ATACMS, ніж спочатку передбачалося, що може сприяти рішенню про передачу цих ракет українським військовим.

Нагадаємо, 7 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну спустився в бункер у Київській області та обговорив із главою МЗС України надання ЗСУ ракет великої дальності ATACMS.

Раніше, 4 вересня, Дмитро Кулеба заявив, що питання про надання Україні американських ракет ATACMS не закрите. Він також зазначив, що рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus лежить у канцлера Німеччини Олафа Шольца на столі.