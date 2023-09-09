Пронісся через усе місто: над окупованим Донецьком підняли прапор України (відео)

Національний український символ був прикріплений до повітряних куль, що дало змогу йому пролетіти через багато районів на великій висоті.

У суботу, 9 вересня, у повітрі над тимчасово окупованим містом Донецьк "висить" величезний український прапор, який ширяє на повітряних кулях. За кілька годин національний символ встиг пролетіти практично над усіма районами. Відео публікує сепаратистський Telegram-канал "Типичный Донецк".

На одному з роликів можна почути, ймовірно, незадоволений голос мешканки: "Ти подивися, що коїться".

Із самого ранку в Донецьку, над Київським районом, було видно український прапор. Далі він встиг відвідати Калінінський і Ленінський райони.

Примітно, що прапор України прикріплений до безлічі повітряних кульок, які і пронесли його через усе місто.

Нагадаємо, що 8 вересня в тимчасово окупованому Севастополі затримали молодика, який зняв прапор Російської Федерації і заявив, що перебуває в Україні.

А 18 серпня біля будівлі Федеральної служби безпеки в російському Нижньому Новгороді був помічений національний прапор України. Місцеві адміністративні особи оперативно прибули на місце події та викликали фахівців пожежної служби та Міністерства з надзвичайних ситуацій для проведення відповідних заходів.

А в Санкт-Петербурзі в районі Таврійського палацу на флагшток підняли прапор України. Державний прапор України підняли з приводу початку чергової сесії Міжпарламентської асамблеї країн СНД.