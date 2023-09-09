Зв'язане тіло лежало у водоймі: в Україні загинув 31-річний доброволець із Британії (фото)

У МЗС Лондона підтвердили, що Джордан Чедвік, який із жовтня 2022 року воював на боці ЗСУ, загинув за невідомих обставин. Його тіло вже відправили на батьківщину до сім'ї.

На війні в Україні загинув доброволець із Великої Британії. Тіло Джордана Чедвіка було знайдено у водоймі зі зв'язаними руками. Про це повідомляє Sky News 8 вересня.

31-річний іноземець перебував в Інтернаціональному легіоні та приїхав воювати на боці України проти Російської Федерації ще в жовтні 2022 року.

Його смерть, як зазначили у своєму матеріалі журналісти Sky News, уже підтвердили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії і наразі триває розслідування.

"Ми надаємо допомогу родині британця, який помер в Україні, і перебуваємо в контакті з місцевою владою", — заявив представник британського дипломатичного відомства.

В Україні у водоймі знайшли тіло добровольця з Великої Британії Фото: BBC

Його тіло було знайдено в одній із водойм на території України і невідомі зв'язали його руки за спиною. Як саме загинув британець і хто став його вбивцею спробує з'ясувати слідство.

Смерть британського добровольця в Україні: реакція родини

Мати Джордана Чедвіка на ім'я Бренда в коментарі виданню ВВС розповіла, що з самого дитинства її син мріяв пов'язати своє майбутнє з військовою справою і стати солдатом. У нього було розвинене почуття справедливості, що й підштовхнуло його практично рік тому допомогти Україні в боротьбі з російською агресією.

"Його пристрасть підтримувати свободу і допомагати іншим своїми навичками змусила його покинути Велику Британію і поїхати в Україну на початку жовтня 2022 року", — розповідає жінка.

Про те, що Джордан Чедвік загинув, вона дізналася ще 26 червня і трагічна звістка шокувала матір. Уже 7 серпня його тіло відправили на батьківщину, де сім'я мала змогу попрощатися з військовим.

"Хоча ми надзвичайно пишаємося його непохитною мужністю та стійкістю, його смерть була руйнівною для нас. Немає слів, щоб описати втрату такого короткого життя. Син, брат, онук, племінник і дядько, якого безмірно любили", — продовжила жінка.

Смерть британського добровольця в Україні: що про нього відомо

Джордан Чедвік родом із Бернлі в Ланкаширі. З 2011 по 2015 рік він служив у британській армії. Після цього він не закинув військову справу і продовжив нею займатися.

В Україні у водоймі знайшли тіло добровольця з Великої Британії Фото: BBC

У 2022 році, коли Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на українську територію, він не став стояти осторонь і захотів допомогти ЗСУ домогтися справедливості. Уже в жовтні минулого року він прибув в Україну, де почав виконувати бойові обов'язки.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що в Україні загинув доброволець зі Швеції. У місцевій газеті зазначили, що тіло бійця було знайдено в його ліжку, однак точна причина смерті поки що невідома. Даніель Ністрем воював на боці України з квітня 2022 року.