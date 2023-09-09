Не знайшов $5-7 тисяч: військкоми в Сумській області відправляють на фронт хлопця без кисті (фото, відео)

Інваліда по зору з дитинства, який мешкає в Шостці, можуть визнати придатним для служби в ЗСУ. Співробітники ТЦК кажуть, що його довідки нічого не значать, а громадські працівники говорять про несправедливість через відсутність зв'язків і грошей у хлопця.

Військкоми в Сумській області хочуть відправити на фронт хлопця без кисті та травмою ока. Про це написав у Facebook громадський активіст, блогер Павло Поламарчук.

Мобілізованого звати Олександр Денисенко, він проживає в Шостці. Поламарчук пише, що хлопець — інвалід по зору з дитинства і є всі документи про інвалідність 2-ї групи, які в перший же візит відправили в ТЦК.

Згідно із законодавством, Денисенку мали б надати відстрочку і не забирати в армію.

Медкомісія визнала Денисенка обмежено придатним

"Сумський обласний ТЦК за повним беззаконням не взяв до уваги документи про інвалідність. Тиском і введенням в оману Олександра відправили на ВЛК", — пояснив громадський працівник.

Медкомісія зрештою визнала Денисенка обмежено придатним, а військкоми йому сказали, що не дивитимуться на довідки, оскільки "зараз нічого не значать". Поламарчук показав дійсні документи, що засвідчують наявність інвалідності в мобілізованого.

"Підеш в армію і в тебе буде легка робота... Друзі, це пекло", — відреагував блогер на те, що трапилося.

Поламарчук підкреслює, що розголос і публічність на сьогодні є єдиними способами захисту від свавілля. Блогер додав, що в Шостці живуть тисячі "блатних синочків із двома кистями та очима, але вони "заброньовані", "непридатні" та "інваліди".

"Тому що 5-7 тисяч доларів або зв'язки кумів і сватів вирішують. А реальний стан здоров'я — ні", — написав блогер.

Нагадаємо, що українські нардепи хочуть посилити захист військовослужбовців і заарештовувати за образи військових. Зміни до адмінкодексу захистять усіх військовослужбовців, зокрема воєнкомів.

МОЗ і правоохоронці перевірятимуть видані після початку повномасштабної війни довідки ВЛК про обмежену придатність до служби в ЗСУ. Уже відкрито кримінальні справи.