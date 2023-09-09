Усього 2 умови: у США розповіли, що змусить РФ почати переговори з Україною (відео)

За словами експредставника Держдепу США, уся суть конфлікту в тому, що саме в Кремлі не виявляють справжнє бажання мирного договору з Україною. РФ все ще хоче захопити всю країну.

Переговори між Україною і Росією залишаються за межами горизонту, проте вони все ж можуть відбутися, якщо буде виконано дві умови. Про це заявив експредставник Держдепартаменту США Курт Волкер в ефірі телемарафону 9 вересня.

За його словами, зараз можна навіть не починати розмови про те, що двом воюючим країнам настав час домовлятися, адже це неможливо. Головна причина в тому, що цього не хоче сам Кремль, незважаючи на публічні заяви про необхідність дипломатичного діалогу.

Звідси у Курта Волкера виникло цілком логічне запитання: "З ким ви збираєтеся вести переговори?".

Є речі, які могли б змінити позицію РФ стосовно того, що потрібні реальні переговори, а не їхня видимість.

"Путін зацікавлений у тому, щоб знищити Україну, захопити її. Він зробив свою політичну ставку на це. Що могло б змінити орієнтацію Росії, так це, по-перше, зміна Володимира Путіна на іншого лідера. А по-друге, якщо росіяни зазнають поразки і для Росії стане зрозуміло, що вони не можуть продовжувати війну, тоді для них з'явиться можливість прийти до якогось переговорного врегулювання", — зазначив Курт Волкер.

Окремо він додав, що в результаті всі російські війська мають бути виведені з території України, а кордон знову став мирним.

Але поки що, як зазначив представник США, він не бачить з боку РФ бажання вести переговори і розмовляти загалом.

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Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що переговори не спрацюють, тому Україні потрібен новий план для успішної війни з Росією. Журналісти видання Politico зазначили, що в Кремлі заявляють про свою готовність сісти за стіл переговорів для того, щоб заморозити конфлікт. Це дало б Володимиру Путіну можливість здійснити черговий маневр для досягнення військових і дипломатичних цілей.