Потенційно небезпечно: у ГУР розповіли, скільки "Іскандерів" РФ тримає біля українського кордону

РФ активно застосовує проти українських військ авіацію, хоча й боїться потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.

Станом на 10 вересня 2023 року Росія розмістила 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" поблизу кордону з Україною, піднімаючи потенційну загрозу для українських населених пунктів. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки МОУ України Вадим Скібіцький на зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), пише Інтерфакс-Україна.

За його твердженням, саме за допомогою цієї системи Росія завдала ударів 8 вересня, застосовуючи як балістичні ракети, так і крилаті ракети.

"Таким чином, відбувається методичне знищення насамперед цивільних об'єктів нашої держави", — наводить слова Скібіцького агентство Інтерфакс-Україна.

Скібіцький також зазначив, що Росія активно задіює свою авіацію проти українських військ, незважаючи на побоювання перед потужною системою протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.

"Підтвердила тим, що відсоток крилатих ракет, інших боєприпасів, які спрямовуються на цивільні, на військові об'єкти, знищуються нашою системою протиповітряної оборони. Ми дякуємо нашим партнерам за ті новітні засоби озброєння, які передані нашій державі, і вони ефективні, вони дають змогу захищати нашу державу", — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня ЗС РФ атакували Київ і Київську область "шахедами". ППО збила 26 ворожих дронів. Зафіксовано руйнування та пожежі в кількох районах столиці.