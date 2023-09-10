Заходили з різних напрямків: подробиці нічної атаки "шахедів" на Київ (фото)

Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На цей час відомо про одного постраждалого.

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В ніч проти 10 вересня ЗС РФ атакували Київ та Київську область "шахедами". ППО збила 26 ворожих дронів. Зафіксовані руйнування та пожежі в кількох районах столиці. Фокус зібрав усі подробиці нічної атаки на Київ та область.

Атака "Shahed" на Київ

Близько 12-ї години ночі Повітряні сили повідомили про рух "шахедів" на Київ та Київську область. Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян прямувати до укриттів і перебувати там до відбою.

"В Київській області та в столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БПЛА. Перебувайте в укриттях!", — написав він.

Пізніше Кличко повідомив про падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Також про те, що горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.

"Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає", — проінформував міський голова Києва..

Стало відомо, що у Подільському районі один постраждалий. У нього гостра реакція на стрес, і медики надають допомогу на місці.

У КМВА проінформували, що у Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку, і господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв.

В Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих. Розміри і характер руйнувань уточнюється.

"Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА (точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили). Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків — впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)", — повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Атака "Shahed" на Київ

Росія атакувала ударними дронами місто Білу Церкву на Київщині. Місцеві телеграм-канали повідомляли про роботу ППО.

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що "шахеди" рухаються у напрямку Білої Церкви.

"Увага! Ворожі ударні БпЛА наближаються до Білої Церкви – прямуйте в укриття!", – йшлося в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

ППО збила 23 "шахеди"

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення 23 ворожих дронів.

"Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного напрямку (Курськ – РФ). Зафіксовано пуски 33 "шахедів" у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 9 вересня, на території тимчасово окупованого Росією Сімферополя загорілася військова частина. Спочатку очевидці помітили дим, а потім почули звуки стрілянини.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ увійшли в село Новомайорське біля Вугледара. За даними Deep State, перед входом у населений пункт українські військові форсували річку Шайтанка.