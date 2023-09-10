"Був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки": на фронті загинув відомий адвокат

До повномасштабного вторгнення Сергій займався адвокатською діяльністю, був координатором при Міністерстві цифрової трансформації.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув юрист, адвокат з Вінниці Сергій Ярмоленко. Про це повідомили на сайті "адвокатури Вінниччини".

До повномасштабного вторгнення Сергій займався адвокатською діяльністю, був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери Штучного Інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Сергій вступив до лав 207 батальйону ТрО, 241 бригади. Згодом виконував бойові завдання на Донеччині. Був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.

У 2022 році його було нагороджено відзнакою Президента України "За оборону України".

У Сергія залишилася дружина та маленька донька.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув доброволець із Великої Британії. Тіло Джордана Чедвіка було знайдено у водоймі зі зв'язаними руками.

Раніше повідомлялося, що у боях на Донеччині загинув воїн з Полтавщини Дмитро Алехно. Хлопець потрапив під мінометний обстріл ЗС РФ у районі Кліщіївки на Бахмутському відрізку фронту на Донеччині.