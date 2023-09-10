Просунулися ще на 1,5 км: яких успіхів досягли Сили оборони за останній тиждень (карта)

Згідно з даними ресурсу Deepstate, бійці Сил оборони просунулися на Мелітопольському напрямку в районі населених пунктів Роботине і Вербове. На Мар'їнському напрямку українські війська утримують позиції, відбиваючи "м'ясні" атаки загонів "Шторм Z".

За минулу добу бійці ЗСУ на Запорізькому напрямку звільнили ще на 1,5 кв. км у районі населеного пункту Роботине. Противник загалом на південному напрямку намагається вести активну оборону, використовує для цього піхотні підрозділи та економить техніку. Про ситуацію на південному фронті розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону 10 вересня.

За його словами, протягом доби ворог завдав 4 ракетних, 17 авіаційних ударів, 616 артилерійських ударів, використовуючи для цього танки, ствольну артилерію та РСЗВ. Загалом відбулося 14 бойових зіткнень.

"Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще півтора кв. кілометра нашої української території", — сказав Штупун.

На інших ділянках південного фронту українські захисники продовжують утримувати позиції, відбиваючи "м'ясні штурми" ворога, що здійснюються підрозділами "Шторм Z".

За даними пресслужби Генштабу ЗСУ, на Мелітопольському напрямку українські війська ведуть наступальну операцію, завдаючи російським військам значних втрат у живій силі й техніці, унаслідок чого противник відходить із займаних позицій.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу. Зокрема в районі населеного пункту Мар'їнка ворог продовжує намагатися взяти під контроль позиції українських захисників. Сили оборони стримують тиск російських сил, відбивши близько 15 атак.

Карта бойових дій у районі Мар'їнки від 3 вересня. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій у районі Мар'їнки від 10 вересня. Джерело: deepstatemap

"Загальні втрати ворога склали 226 осіб особового складу, у полон здалися 5 окупантів. Знищено 27 одиниць військової техніки — серед них три танки, три артилерійські системи та міномети. Також ми продовжуємо знищувати ворожі склади з боєприпасами. За минулу добу знищено 6 складів різного рівня", — розповів Штупун.

Карта бойових дій у районі Работине від 3 вересня. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій у районі Работине від 10 вересня. Джерело: deepstatemap

Згідно з даними ресурсу Deepstate, за минулий тиждень українські бійці просунулися на Мелітопольському напрямку в районі Роботиного та Вербового і зберегли темпи наступу. Зазначимо, що до стратегічно важливого залізничного вузла Токмак приблизно 30 км.

Раніше повідомлялося, українські війська увійшли в село Новомайорське Донецької області. За даними розвідки Deep State, перед входом у цей населений пункт бійці ЗСУ форсували річку Шайтанка, після чого зав'язався бій зі Збройними силами РФ.