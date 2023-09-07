Перелом у війні: експерт розповів, яке місто становить стратегічний інтерес для ЗСУ

Росіяни звели фортифікаційні споруди навколо Токмака і вздовж залізниці до Волновахи. На думку Олексія Гетьмана, якщо перерізати цю логістичну артерію ЗС РФ, то це може стати переломним моментом у війні.

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Російські війська встановили фортифікаційні споруди вздовж залізничної лінії, що з'єднує Волноваху та Токмак і далі від Мелітополя до Джанкоя. Це найважливіша логістична артерія росіян, тому для Сил оборони стратегічно важливо взяти під контроль Токмак, що стане переломним моментом не лише для поточного контрнаступу, а й загалом у цій війні. Про це розповів військовий оглядач майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі телемарафону 7 вересня.

"Їхні фортифікаційні споруди йдуть паралельно цій залізниці. Нею підвозиться все, що необхідно угрупованням, що на півдні, що на захід, аж до Херсонщини і до Криму. Коли нам вдасться вийти до Токмака і перерізати цю артерію, росіянам не буде чим підвозити необхідне великому угрупованню на заході", — сказав Гетьман.

За його словами, навколо Токмака також зведено оборонні споруди, щоб не дати українським військам узяти під контроль найважливіший залізничний вузол. Через це його звільнення буде більш вагомим, ніж, наприклад, деокупація Мелітополя, вважає оглядач.

Карта укріплень ЗС РФ на півдні України. Джерело: deepstatemap

"Війна йде не за назву населених пунктів, війна йде за цю залізницю. Коли ми її переріжемо, я можу спрогнозувати, що Крим впаде за два-три місяці", — припустив Гетьман.

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Експерт уточнив, що втрата Токмака для росіян означатиме не просто погіршення ситуації — це означатиме перелом у війні, тому супротивник перекинув на цей напрямок додатково дві дивізії — 7-му повітряно-десантну дивізію їхнього Херсонського напрямку та 16-ту Псковську дивізію з-під Куп'янська.

"Мені здається, що Токмак — це перелом не тільки літньо-осінньої наступальної операції, а й перелом у війні", — підсумував Гетьман.

Нагадаємо, 7 вересня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони продовжують успішне просування на Мелітопольському напрямку і вибивають російських окупантів із раніше зайнятих позицій. За його словами, українські бійці досягли успіхів біля н.п. Работине і Вербове в Запорізькій області.