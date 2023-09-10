BAE Systems планує виробляти запчастини для артилерії в Україні, — FT

Виробництво елементів легкої гаубиці на наявних в Україні потужностях розглядають як перший етап із подальшим розгортанням випуску іншої складнішої зброї.

Британська компанія BAE Systems має намір почати виготовлення запасних компонентів для артилерійського обладнання в Україні. Цей процес може бути запущений у найближчі кілька місяців. Про це заявив виконавчий директор компанії Чарльз Вудберн, пише Financial Times.

Він зазначив, що йдеться про виробництво компонентів для 105-міліметрових легких гаубиць. Уперше BAE Systems уточнила конкретні часові рамки для цього процесу. -

Ймовірно, у майбутньому компанія може почати виробництво складнішого озброєння в Україні. Однак рішення про будівництво заводу в Україні та час початку цього процесу ухвалюватимуть пізніше.

Що відомо про компанію BAE Systems

BAE Systems — провідний постачальник зброї для армій Великої Британії та США. Підприємства концерну розміщені в 40 країнах, на них працюють 93 тисячі осіб. BAE Systems цього року отримала замовлення на рекордні 84 млрд доларів.

3 серпня ЗМІ писали, що BAE Systems побудує завод із виробництва зброї в Україні.

Подібні угоди Україна підписала з кількома відомими оборонними компаніями. Є пропозиції від німецької Rheinmetall і турецької Baykar, нагадав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

BAE Systems виробляє засоби радіотехнічної та радіоелектронної розвідки для винищувачів F-35 і Eurofighter Typhoon. Концерн має фінансову частку в MBDA, європейському розробнику і виробнику ракетних систем, який випускає лінійку ракет повітряного базування Meteor і Storm Shadow.

Британська транснаціональна оборонна компанія BAE Systems підписала угоду про виробництво в Україні гаубиць L119.