"Палає й вибухає": "Гради" знищили склади з боєприпасами та пальним РФ у Соледарі (відео)

Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад БК російських загарбників.

Українські бійці 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького ліквідували склади з боєприпасами у тимчасово окупованому Соледарі. Результати роботи опублікували в Facebook підрозділу.

На відео можна побачити, що російську окупанти облаштували свої позиції на території житлової забудови, яка була повністю або частково зруйнована. Ймовірно, загарбники у такий спосіб сподівалися замаскувати боєкомплект, який важко заховати посеред поля.

Спершу аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували об'єкти росіян. Згодом українські воїни застосували РСЗВ "Град" для того, щоб знищити склади з боєприпасами та пальним.

"Горить, палає, вибухає! Феєрверк і "шашлики" забезпечили українські "гради", – йдеться у дописі.

Знищення складів БК ЗС РФ

Українські війська й надалі успішно знищують військові об'єкти окупантів у різних локаціях. Внаслідок удару ЗСУ 2 вересня по складу боєприпасів там зникли 18 солдатів військ РФ. За інформацією російських журналістів, попри заяви "влади" про відсутність постраждалих після удару українських військ по військовій базі в Октябрському, родичі російських строковиків стверджують, що вони значаться у списках безвісти зниклих.

РСЗВ HIMARS 12 серпня на лівобережжі Херсонщини знищив склад БК росіян. Внаслідок атаки вдалося знищити склад боєприпасів російських окупантів на тимчасово окупованій території Лівобережжя.

Бійці 3 ОШБр у липні показали знищення складу БК росіян в районі Бахмута. Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але згодом втратили склад завдяки влучній роботі української артилерії.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, яких саме успіхів досягли Сили оборони за останній тиждень. Загалом просування становило близько 1,5 км.