Поблизу кордону з Фінляндією Росія почала створювати військові бази, – ЗМІ (фото)

Військову техніку, попри облаштування об'єктів, росіяни відправляють з Петрозаводська до України.

Росія почала облаштовувати поблизу кордону з Фінляндією військові бази на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську. Про це повідомляє Yle.

На супутникових фото можна побачити, що російські війська збудували великі ангари для обслуговування та зберігання техніки. У повідомленні зазначається, що попри таке масштабне будівництво, бойові машини відправляють з Петрозаводська до України.

Фото: Planet Labs PBC

Аналітики вважають, що такі будівельні проєкти — перша серйозна ознака того, що Росія вирішила вперше за багато років знову почати інвестувати у військові бази, які дислокуються поблизу Фінляндії. До цього протягом багатьох років влада РФ не вкладала кошти в прикордонні гарнізони.

Фото: Planet Labs PBC

Експерти зазначили, що вступ Фінляндії до НАТО активізує зусилля Росії у регіоні. Альянс отримає нові можливості для спостереження, а також для стримування Російської Федерації.

Фото: Planet Labs PBC

Посилення позицій НАТО в Скандинавії

На території Фінляндії триває робота над проєктом, який сполучить атлантичне узбережжя НАТО з Норвегією та Кеміярві, що за годину їзди від кордону з Російською Федерацією. Одним із прикладів модернізації фінської інфраструктури є удосконалення залізниці навколо Торніо на кордоні зі Швецією.

Повідомляють, що роботи буде закінчено 2024 року, і вони полегшать Альянсу перекидання підкріплень і техніки з-за Атлантики до Кеміярві. Це за сім годин від російського ядерного бастіону і військових баз під Мурманськом. Саме у портах цього міста, за даними Фінського інституту міжнародних відносин, там базується Північний флот ВМФ РФ, до складу якого входять 27 підводних човнів, більше ніж 40 бойових кораблів, близько 80 винищувачів і запаси ядерних боєголовок і ракет.

Нагадаємо, 19 червня президент Фінляндії Саулі Нійністе запросив роз'яснення щодо статусу консульства РФ на Аландських островах, яке здійснює контроль над дотриманням умов договору стосовно демілітаризації Аландських островів. Статус російського консульства, яке працює у Марієгамні з 1940 року, став предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.