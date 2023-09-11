Легкі ангари замість шин: як росіяни хочуть захистити свої аеродроми від БПЛА (фото)

Російські інженери вирішили побудувати тимчасові металеві каркаси і натягнути їх сіткою. Таки чином конструкція має вигляд "веранди", куди заганяють літаки для стоянки.

Після атак безпілотників на російські авіабази, військове керівництво РФ вирішило захистити авіацію вельми оригінальним способом — розмістити на літаках десятки автомобільних покришок, що викликало неоднозначну реакцію навіть у Росії. Тепер же в мережі з'явилися фотографії якоїсь металевої конструкції, яка нібито покликана забезпечити захист літаків під час стоянки. Про те, як росіяни намагаються вберегти свою авіацію від атак баражуючими боєприпасами повідомляють оглядачі Defence Express.

Російські інженери вирішили побудувати імпровізовані легкі ангари, які являють собою металевий каркас із натягнутою сіткою-рабицею. За задумом розробників, це допоможе убезпечити літаки як від прямих влучань дронів, так і від їхніх уламків.

"Для демонстрації такого технічного рішення самі росіяни взяли списаний Су-27. Це може свідчити про те, що такий формат захисту літаків від нальотів наших БПЛА самими окупантами ще тільки відпрацьовується, і ще може зазнати певних трансформацій", — пишуть експерти.

На їхню думку, все ж таки цей варіант набагато доцільніший і ефективніший порівняно з так званим захистом з автомобільних шин. Ноу-хау являє собою щось схоже на веранду, куди заганяють літак для стоянки. Схожі конструкції вже створювали, наприклад на воронезькому аеродромі "Балтимор", однак такі "веранди" не були закриті сіткою і не мали дахів.

Зазначимо, що навіть у лавах російських пропагандистів з'явилася критика такого методу захисту від безпілотників. Так автори публікації у виданні "Репортер" визнали, що авіація РФ, розміщена на авіабазах, стала "легкою здобиччю українських БПЛА". А створення тимчасових конструкцій з метою вберегти літаки від небойових втрат не закриває питання безпеки, оскільки для цього потрібно побудувати бетонні ангари, як це робиться в інших країнах.

Нагадаємо, у мережі з'явилися супутникові знімки, на яких російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 вкриті автомобільними покришками. Західні оглядачі зазначили, що таким чином росіяни хочуть заплутати націлювання ракет на термінальній стадії польоту, тобто перед фактичним ураженням цілі.