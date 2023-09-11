"Я можу з цим жити": Зеленський розповів, чи виникла в нього депресія під час війни (відео)

За словами президента Володимира Зеленського, він став старшим і мудрішим, тоді як перша леді Олена Зеленська — сильнішою, милішою та молодшою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нього немає депресії попри те, що він щодня працює в умовах повномасштабного вторгнення. Про це він повідомив у інтерв'ю Фаріду Закарії для телеканалу CNN.

"Ні. Я в порядку. Я можу з цим жити", — наголосив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи відчуває він депресію.

Зеленський зазначив, що в нього немає багато часу, проте іноді він дивиться на своїх дітей, які перебувають в Україні та є досить свідомими українцями. Те, що його діти в Україні, робить його щасливим. За його словами, саме молоде покоління зробить Україну великою, адже молодь є вільною та сильною у своїх позиціях і цінностях.

Президент розповів, що коли дивиться в дзеркало, бачить уже не ту людину, що була перед початком повномасштабного вторгнення. Зокрема, він бачить уже старшу та, можливо, мудрішу людину.

Зеленський говорить, що в нього є його дружина, яка стала лише сильнішою та красивішою.

"І з кожним днем стає все сильнішою, милішою та молодшою — у неї багато енергії", — сказав він і додав, що він і його дружина дивляться в одне й те ж дзеркало.

Нагадаємо, 7 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що спить не більш ніж дві години за добу та майже не має часу для спілкування з членами своєї родини.

У червні 2022 року перша леді Олена Зеленська розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення разом із дітьми Олександрою та Кирилом не виїжджали з України, проте їм доводилося часто змінювати місце перебування. За словами Зеленської, їй вдавалося іноді поговорили з чоловіком, проте не за допомогою своїх гаджетів. Також охорона забороняла першій леді заходити в облікові записи власних соцмереж.