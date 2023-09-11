У 47-й бригаді ЗСУ показали застосування САУ по російських цілях (відео)

Унаслідок обстрілу екіпажі САУ знищили техніку й особовий склад окупанта.

Нове знищення техніки й особового складу противника зафіксували на відео. У Facebook 47 окрема артилерійська бригада опублікувала результати роботи.

Успішна взаємодія з бійцями 130-го окремого розвідувального батальйону дала позитивний ефект. Унаслідок обстрілу було знищено техніку й особовий склад окупанта.

Цілі зафіксували в полі та лісосмузі. Згодом самохідні артилерійські установки українського війська ліквідували об'єкти ворога.

Знищення техніки ЗС РФ у вересні 2023 року

Тероборона ЗСУ застосувала ударний дрон і ефектно знищила гаубицю "Мста-С". Уполювали ворожу техніку на фронті оператори ударних дронів 103 бригади. Бійці зафіксували установку, а згодом знищили.

"Гради" ЗСУ успішно знищили склади з боєприпасами та пальним російських військ, які були зосереджені на території Соледара. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад БК російських загарбників.

Бійці 40 бригади ЗСУ ліквідували гармату Д-30. Російські війська й надалі використовують цивільну інфраструктуру для того, щоб приховати свою зброю, але це їм не вдається завдяки діям українських артилеристів.

Нагадаємо, 11 вересня десантниками 77-ї бригади ДШВ знешкоджено ворожий "Орлан". Скоординовані зусилля фахівців радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дозволили досягти позитивного результату.