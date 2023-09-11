"Щасливого кінця не буде, ми втратили багато людей": Зеленський про контрнаступ

За словами президента України, необхідно визнати реалії фронту. Також він зазначив, що Росія не готова йти на поступки і закінчити конфлікт мирно.

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість компромісу з Володимиром Путіним і заявив, що у війни не буде "щасливого кінця". Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на заклики до мирних переговорів і досягнення компромісу з Москвою, Зеленський заявив, що Росія сама не готова йти на компроміс.

Він навів як приклад інші країни, які постраждали від агресії російських військових: "Ви бачили якийсь компроміс з боку Путіна з інших питань? З Грузією? З Молдовою?".

Український президент також нагадав про загибель засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через два місяці після спроби заколоту. За словами Зеленського, Пригожина було вбито, незважаючи на дані йому обіцянки і гарантії безпеки.

"Коли ви хочете піти на компроміс або діалог із кимось, ви не можете зробити це з брехуном", — підсумував він.

"Путін — він хоче захопити всю нашу країну, зруйнувати всі наші сім'ї, будинки. [...] Він розуміє, що Україна ніколи не відступить, не піде зі своєї землі. Ми ніколи цього не зробимо. Ось чому він [вважає, що] повинен нас убити", — додав український президент.

Коментуючи контрнаступ України, Зеленський заявив: "Усі ми хочемо досягти успіху й отримати щасливий кінець. Але це не фільм зі щасливим кінцем, у нас не буде щасливого кінця, ми втратили багато людей. Щасливого кінця не буде. Ми повинні це визнати".

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що переговори не спрацюють, тому Україні потрібен новий план для успішної війни з Росією. Журналісти видання Politico зазначили, що в Кремлі заявляють про свою готовність сісти за стіл переговорів для того, щоб заморозити конфлікт. Це дало б Володимиру Путіну можливість здійснити черговий маневр для досягнення військових і дипломатичних цілей.