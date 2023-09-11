Ходить серед нас: РФ під час окупації Херсона звільнила убивцю 11-річної Даші Лук'яненко

Микола Тарасов відсидів всього лиш рік зі свого 15-річного ув'язнення за вбивство дитини. Чоловік зник під час російської окупації Херсона і зараз може перебувати на підконтрольній Україні території.

Радник начальника ГУ Національної поліції України в Одеській області Руслан Форостяк розповів про засудженого Миколу Тарасова, який до війни перебував у тюрмі в Херсоні. З його слів, злочинця відпустили на волю російські окупанти. Про деталі зникнення Тарасова ідеться на сторінці Facebook чиновника.

Форостяк стверджує, що на початку російського вторгнення Тарасов перебував у тюрмі в Херсоні — його не перевезли до іншого місця ув'язнення. Згідно з вироком суду, за вбивство 11-річної дівчинки він мав відсидіти 15 років. Коли Україна відновила контроль над містом, чоловіка у тюрмі не знайшли. Одне з припущень — росіяни його просто відпустили, як і решту ув'язнених.

У дописі автор називає Тарасова "катом" і говорить, що це "ще одна гримаса війни".

Вбивство дитини: деталі справи Даші Лук'яненко

Даша Лук'яненко — 11-річна дівчинка, яка зникла влітку 2019 року у селищі Іванівка в Одеській області. Дівчинку шукали кілька днів, і виявили на дні вигрібної ями триметрової глибини.

Основний підозрюваний, вину якого згодом підтвердили, — сусід дівчинки, 22-річний Микола Тарасов. Слідство з'ясувало, що він випадково зустрів її на базарі, заманив до себе додому і намагався зґвалтувати. Дитина опиралась, кат її бив і душив поліетиленовим пакетом. Потім закинув у вигрібну яму.

Під час пошуків Даші Лук'яненко до Тарасова приходили правоохоронці. Зокрема, з ним контактували двічі: свідки стверджували, що чули крик дитини з його квартири. Лише під час третього обшуку розібрали вигрібну яму і виявили там тіло дитина. Голова дівчинки була на глибині 30 см від поверхні, тому пошукові собаки не змогли її виявити.

Суд визнав провину Тарасова й у січні 2021 році засудив його до 15 років тюрми. Станом на початок війни РФ проти України вбивця відсидів ледь один рік.

Нагадуємо, у серпні стало відомо про вирок для британської медсестри, яка убила сім немовлят. Судді засудили її до довічного ув'язнення. Тим часом у Рівному матір підозрюється у вбивстві двох своїх синів: свідки стверджують, що вона їх втопила.