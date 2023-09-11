Після спецоперації з Мі-8 значно зросла кількість росіян, що хочуть здатися, – ГУР (відео)

За словами представника розвідки Вадима Юсова, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе сценарій здачі у полон в межах проєкту "Хочу жить".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Андрій Юсов 11 вересня заявив, що після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця" кількість вояків РФ, які хочуть здатися Україні у полон межах проєкту "Хочу жить", зросла на 70%, повідомляє Радіо Свобода.

"Є дуже стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день", — заявив Юсов.

Представник ГУР також коментував інформацію з Telegram-каналів про те, що особі, яка передасть Україні винищувач МіГ, дадуть 2 мільйони доларів. Юсов сказав: "Ця інформація носить більше характер такої легенди й народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде".

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Що відомо про проєкт "Хочу жить"

"Хочу жить" — державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, створений за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки для військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь щодо добровільного здавання у полон. Проєкт гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій.

Нагадаємо, що 3 вересня в ГУР показали російського пілота, який передав Україні МІ-8. ГУР анонсувало документальний фільм, у якому розкажуть про роботу розвідки. Зокрема, розкриють деталі унікальної спецоперації "Синиця", під час якої вдалося переманити російського пілота й отримати вертоліт Мі-8.

Потім Буданов розкрив деталі операції із захоплення вертольота Мі-8 ЗС РФ. Спецслужби України знайшли правильний підхід до пілота, виконуючи операцію "Синиця". Розвідники допомогли йому перегнати повітряне судно, але екіпаж довелося ліквідувати.