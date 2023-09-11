"Знайшли застосування": у Білорусі на базі "вагнерівців" створюють ПВК "ГардСервіс", — ЦНС

В РБ найманці, які відмовилися увійти до складу МО РФ, стануть частиною білоруської ПВК, повідомляють у підпіллі.

Бойовики приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які відмовилися підписати контракт з Міністерством оборони Російської Федерації та продовжити воювати в Україні, стануть частиною ПВК "ГардСервіс" у Білорусі, повідомляє на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс", — йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, найманці ПВК "ГардСервіс" постійно тренується на базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", яка розташована в Маріній Горці Мінської області.

В Центрі нацспротиву вважають, що основним завданням "ГардСервісу" буде їх протидія опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для очільника Республіки Білорусь Олександра Лукашенка.

Що відомо про "ГардСервіс"

За інформацією Deutsche Welle, ця ПВК раніше була охоронним підприємством, якому, єдиному в країні, було дозволено мати вогнепальну зброю.

Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс" з’явилося в Білорусі у червні 2020 року.

"Тоді ж Олександр Лукашенко особистим указом дозволив його працівникам носити, зберігати та використовувати службову та цивільну зброю, а також застосовувати спеціальні засоби та фізичну силу "в порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони", — розповідає DW.

Наразі ця ПВК постійно співпрацює з найманцями з "Вагнера".

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що у Білорусі продовжують демонтувати табір ПВК "Вагнер". За даними моніторингової групи, з 292 наметів залишилося не більше 130 — 45% від загальної кількості. Активний період демонтажу припав на кінець серпня.

Крім того, 6 вересня уряд Британії оголосив про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією. За словами тіньового міністра закордонних справ Девіда Леммі, цей крок "давно назрів". Британський уряд подав проєкт постанови на розгляд парламенту.