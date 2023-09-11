Повторення минулої зими не буде: як Росія націлена на об'єкти енергетики в Україні, — експерт

Українська ПРО набагато краще підготовлена до відбиття ворожих атак, ніж це було в минулий цикл осінь-зима, зазначив Петро Черник. Однак навіть якщо біля кожного куща поставити найсучаснішу ЗРК, прориви оборони все одно будуть.

Збройні сили РФ останнім часом збільшили кількість повітряних ударів по Україні із застосуванням безпілотників. Крім того, росіяни, ймовірно, націлилися на об'єкти енергетичної інфраструктури, розмістивши вздовж кордонів тактичні комплекси "Іскандер-М". Однак українська ППО має набагато більші можливості, ніж минулої зими, і готова відбивати атаки ворожих ракет. Про це розповів 11 вересня військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону.

"Вони зараз промацують нашу протиповітряну оборону і в обов'язковому порядку завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі", — сказав експерт.

При цьому Черник підкреслив деякі нюанси. Під час оцінки загроз слід узяти до уваги, що Україна минулої зими не мала такої кількості серйозних засобів ППО і ПРО — це комплекси Patriot, SAMP-T і IRIS-T, які зараз працюють на повну потужність. І кількість таких систем, вважає експерт, буде тільки збільшуватися.

Водночас загроза все ж існує, оскільки забезпечити повну безпеку за допомогою ЗРК фактично не можливо.

"На превеликий жаль, навіть якщо біля кожного куща поставити найсучаснішу зенітно-ракетну установку, прорив оборони все ж буде. Але якщо ми меншими силами і засобами впоралися минулої зими, то впораємося і зараз", — оптимістично заявив Чернік, додавши при цьому, що на хід війни російські удари кардинально не вплинуть.

Щодо ворожих комплексів "Іскандер" і тих загроз, які вони становлять для України, експерт зазначив, що росіяни справді накопичили боєкомплект для цих ОТРК, але з ними можуть впоратися американські системи Patriot, і цьому є підтвердження.

"Розуміємо, що балістичний "Іскандер" — це до 500 км не більше. І я думаю, що наші сили ППО прораховують усі можливі сценарії їхніх ударів. Чи можна по них завдати удару? Можна, тому що SAMP-T має ракету у своїй комплектації на 640 км. Це і є якраз протиракетна оборона. Потенційно ми краще підготовлені до боротьби саме з цією зброєю, ніж у минулий цикл осінь-зима", — підсумував Черник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для закриття неба Україні не вистачає трьох компонентів. Насамперед ідеться про кількість сучасних західних систем, також Україні необхідно налагодити власне виробництво засобів ППО.