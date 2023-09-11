Спецпризначенці показали знищення автоматичного міномета 2Б9 "Васильок" на базі "Уралу" (відео)

Росіяни вирішили заховати свою "модернізовану" техніку в лісі, але це їм не допомогло.

Бійці 1 окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна ліквідували автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" на базі вантажівки "Урал". Результати роботи опубліковані у Facebook підрозділу.

Захисники зафіксували техніку, яку російські окупанти заховали в лісі. Згодом бійці завдали артилерійського удару. Внаслідок обстрілу техніка спалахнула.

Знищення техніки РФ у вересні

Українські війська й надалі знищують російську техніку та особовий склад. "Гради" ЗСУ 10 вересня ефективно ліквідували склади з пальним і боєприпасами російських військ, які були зосереджені на території нині окупованого міста Соледар. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад боєкомплекту російських загарбників.

Також 11 вересня десантники 77-ї бригади ДШВ знешкодили ворожий "Орлан". Скоординовані зусилля фахівців радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дозволили досягти позитивного результату.

Тероборона українського війська успішно застосувала ударний дрон і ефектно знищила гаубицю "Мста-С". Бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України взяли участь в успішній атаці.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ застосували танк-камікадзе на Запоріжжі. Механік-водій зголосився виконати ризиковане завдання. Він, ризикуючи життям, намагався довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань усього одного пострілу.