Захоплення Миколаївської області змінило б світовий порядок, — історик Снайдер (відео)

На думку професора Єльського університету Тімоті Снайдера, РФ не веде війну в Україні на основі якоїсь ідеології. Єдине, що для росіян важливо — це сила.

Американський історик, професор Єльського університету і спеціаліст з історії Східної Європи Тімоті Снайдер під час свого виступу на Ялтинській європейській стратегії в Києві заявив, що основною причиною війни для Росії є те, що Україна відіграє роль ключового постачальника сільськогосподарських продуктів на світовій арені.

На його думку, Російська Федерація, починаючи повномасштабну війну, не мала аргументованої ідеології, адже єдиним важелем для її армії є застосування сили.

"Росія не веде цю війну на основі якоїсь ідеології. Вони воюють, виходячи з тієї ідеї, що ніщо не є правдою. Ніщо не має значення. Це не війна, в якій агресор має бачення майбутнього. Радше, навпаки. Для них все чорне, і єдине, що важливо — це сила", — сказав Снайдер.

Історик вважає, що росіяни в Україні не можуть терпіти альтернативу їхнього бачення. Вони не сприймають того, що люди "мають іншу ідею стосовно того, що таке краще".

"Ця війна стосується цивілізації. І Росія хоче нас спокусити, що ніщо не має значення. І коли ти приймаєш цю ідею, дуже важко боротись", — наголосив історик.

Снайдер підкреслив, що історично продукти харчування і для монголо-татар і для вікінгів мали величезне значення. Проєкт Сталіна щодо джерел та земель пояснює Голодомор.

"І вся Друга Світова війна — це була спроба Німеччини захопити ці родючі землі. Це було найпершою метою Гітлера. Як Сталін, так і Гітлер намагались перетворити світовий порядок на основі контролю Миколаївської, Херсонської областей. Ці території були віссю спроби змінити світ. І це відбувається і сьогодні", — наголосив Тімоті Снайдер.

Своєю промовою дослідник намагався донести до аудиторії думку, що землі є досить фундаментальним у цій війні в плані впливу на цивілізацію.

"Україна годує багато країн світу. Особливо в Африці, Азії. Це дає іншим людям процвітати. В цьому, власне, і сенс цієї війни, коли Росія затопила найродючіші території, підірвавши дамбу… Коли вони били по портах — це все стосується ланцюгів постачання харчової продукції, — розповів він. Снайдер впевнений, що українці не можуть годувати світ, якщо не переможуть в цій війні.

Дивитись: 1:14

Нагадаємо, 11 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Заході люди не пробачать, якщо їхні лідери дадуть Україні програти. Скорочення допомоги Україні тільки продовжить війну, стверджує глава держави. Зменшення підтримки може викликати гнів не тільки українців, а й західних виборців.

Крім того, 4 вересня повідомлялося, що переговори не спрацюють, тому Україні потрібен новий план для успішної війни з Росією. Журналісти видання Politico зазначили, що в Кремлі заявляють про свою готовність сісти за стіл переговорів для того, щоб заморозити конфлікт.