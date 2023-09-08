Контрнаступ ЗСУ: наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива, а швидкість українського контрнаступу перевищує швидкість ухвалення нових санкцій проти Росії.

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Президент України Володимир Зеленський 8 вересня на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні" заявив, що кроки української сторони швидші, ніж нові санкційні пакети проти Російської Федерації, повідомляє Офіс Президента України.

"Наші кроки швидші, ніж нові санкційні пакети… Ми йдемо вперед, ми дійдемо до кінця, але не до кінця нашої держави, а до кінця життя нашого сусіда на нашій території. На своїй території, той сусід нехай робить, що він хоче, але не втручаючись у наш моральний простір, у нашу незалежність і в наші домівки. І ми обов’язково це зробимо, тому що ми в цьому впевнені", — підкреслив президент.

Також Зеленський підкреслив, що дуже важливо те, що ЗСУ звільнили велику частину нашої території. Але наші воїни не зупиняються і йдуть уперед., адже ініціатива перебуває на боці України.

"Важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива. Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті – 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території", – сказав Глава держави.

Говорячи про постачання озброєнь, Зеленський зазначив: "Що швидше Україна отримуватиме більше потужної далекобійної зброї, то швидше відбуватимуться контрнаступальні дії та звільнення від окупантів українських земель".

Також він відмітив вплив конкретної зброї на події на фронті, зробивши наголос на далекобійній зброї та літаках.

"Чим вона потужніша, далекобійна, тим швидше йде контрнаступ, звільнення нашої території", додав Зеленський.

"Якщо в небі нас немає, а є Росія, все дуже просто — вони зупиняють нас із неба, зупиняють наш контрнаступ", — підсумував він.

Нагадаємо, 8 вересня Залужний опублікував унікальні кадри звільнення Балаклії від ВС РФ. Рік тому українські війська деокупували місто під час контрнаступу на Харківщині. Головнокомандувач ЗСУ згадав, як це відбувалось.

У ДПСУ показали знищення двох російських вантажівок під Куп’янськом. Бійці "Сталевого кордону" використали FPV-дрони, щоб знешкодити УАЗи ЗС РФ поблизу лінії фронту.