Серед "замовлень" — міністри: у Києві викрили "детективів", що стежили за українцями (фото)

Колишній правоохоронець створив власну агенцію, яка готувала досьє на громадян за гроші. "Розслідувачі" не гребували навіть "зливати" дані про топчиновників під час війни.

Служба безпеки України викрила у Києві "детективну агенцію", яка торгувала інформацією з закритих баз та незаконно стежила за громадянами. Деталями справи 11 вересня поділилась пресслужба відомства.

Засновник "агенції" — експосадовець розформованої міліції, звільнений зі служби у 2009 році. Під прикриттям легального бізнесу, за даними слідства, він збирав на замовлення дані про українців. Зокрема, йдеться про адреси проживання, номери машин і телефонів, а також відомості про перетин кордону.

"Середня вартість одного "досьє" становила 200 доларів США. Сума залежала від обсягу зібраної інформації", — зазначили у СБУ.

У зборі інформації чоловіку допомагав знайомий з Нацполіції, який мав доступ до інформаційних баз. Окрім того, "детектив" погоджувався стежити за громадянами.

"Оплату за "послуги" отримував на банківську картку свого близького родича", — передала пресслужба.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

"Розслідувачу" вже оголосили підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Його спільника — посадовця поліції — відсторонили від служби.

"Зловмисникам загрожує до 6 років тюремного ув’язнення", — заявили у СБУ.

У Державному бюро розслідувань додали, що серед замовлень "детективної агенції" були міністри Кабміну. Фігуранти не гребували надавати за гроші інформацію про топчиновників України.

У ДБР підкреслили, що такі "послуги" щодо міністрів "могли завдати великої шкоди інтересам України" в умовах російської агресії.

Фото: ДБР Фото: ДБР

Нагадаємо, 5 вересня у ДБР проінформували, що у Миколаєві правоохоронець торгував інформацією про померлих українців. Менеджер місцевого ритуального агентства був готовий платити за контакти родичів небіжчиків.

11 вересня у СБУ розповіли про затримання чергового агента РФ. Завербований у січні чоловік служив за контрактом у Нацгвардії й "підробляв" на передаванні даних про київські ТЕЦ.