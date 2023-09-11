Скандал із Starlink у Криму триває. Маск заперечує свою провину

Ілон Маск заявив, що не вважає себе зрадником через ситуацію зі Starlink поблизу Криму, оскільки він громадянин США і прагне боротися лише за Америку.

Американський бізнесмен Ілон Маск не вважає себе зрадником через ситуацію навколо вимкнення Starlink для українських військових поблизу Криму. Про це мільярдер написав у своїй мережі Х (колишній Твіттер).

"Я — громадянин Сполучених Штатів і маю тільки цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру за неї. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто мене так називає", — заявив Маск.

Starlink і зрив операції Сил оборони України у Криму — що відомо

Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск на звинувачення у відключенні Starlink у Криму напередодні операції українських військових заявив, що не давав розпоряджень вимкнути тоді цю супутникову мережу поблизу кримського узбережжя. За його словами, вона й не була активована в тому регіоні.

Маск стверджує, що українські державні органи звернулися з екстреним проханням активувати Starlink на всій маршрутній мережі до тимчасово окупованого міста Севастополя. Проте Маск не зробив цього, аби, на його думку, "не стати співучасником воєнного конфлікту".

"Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого воєнного акту й ескалації конфлікту", — написав бізнесмен.

Проте, як зазначив голова Мінцифри України Михайло Федоров, Маск без дозволу поділився конфіденційним листуванням з Федоровим. Раніше CNN з посиланням на уривок з нової біографічної книги про Маска Волтера Айзексона повідомило, що минулого року очільник SpaceX таємно наказав інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу Криму, щоб не дати українським силам здійснити таємну атаку на Чорноморський флот РФ.