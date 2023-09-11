Скандал з перепустками в Києві: блогерки їздили вулицями у комендантську годину (відео)

Одна з дівчат похизувалася перед підписниками тим, що має спеціальну перепустку, тож може спокійно їздити нічною столицею.

У мережі розгорається черговий скандал через порушення комендантської години в Києві. Блогерка під ніком Ta samaya devil виклала у себе на сторінці в Instagram відео за кермом автівки в нічний час.

На відео дівчина підспівує під російську поп-музику. Кадри вона прокоментувала написом: "Добре, коли є перепустка, і можна кататися ночами".

Блогерка має 125 тисяч підписників в Інстаграм.

Також блогерка вже мала проблеми з поліцією за перевищення швидкості і кермування без прав та у нетверезому стані. Ta samaya devil (Ганну Краснову) патрульні затримували 2020 року і вилучили в неї права, а суд позбавив можливості кермування строком на рік і призначив їй понад 10 тисяч грн штрафу.

Також своєю перепусткою похизувалася інша мешканка Києва, яка має сторінку в мережах під ніком Tati_Phoenix777.

Відео викликало обурення користувачів і купу запитань щодо того, звідки вона її дістала.

"Купа питань з приводу пропуску. Цей пропуск у мене. Блін, я не знаю. У липні був рік як він у мене. Звідки він у мене? Я не буду розповідати. Це особиста інформація — хто мені зробив цей пропуск, так? Ну, звичайно, я не буду про таке розповідати", – сказала дівчина.

В українському телеграм-каналі "Джокер" звернули увагу на нічні катання дівчини і закликали навести лад з перепускними документами.

"Потрібно навести лад із перпустками. На кожному розі та на сотнях ТГ-каналів можна купити перепустку", — йдеться в повідомленні.

Інший телеграм-канал пише, що в КМДА збільшили кількість перепусток для проїзду в комендантську годину з 42 000 до 47 000 штук.

"Тепер перепустки вже і у спецагенток з OnlyFans зʼявились. Вночі вони виконують надскладні завдання державного рівня. Ну це точно не корупція", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом підроблення спеціальної перепустки для пересування по Києву під час комендантської години, раніше вилученої у артиста Віктора Павліка.

Раніше повідомлялося, що сам Віктор Павлик пояснив, що перепустку дружині не купував.