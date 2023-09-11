"Побачила репортаж": співачка з КНР розповіла, навіщо заспівала "Катюшу" в Маріуполі (відео)

Китаянка Ван Фан озвучила російські пропагандистські тези, зокрема про нібито вбивство дітей Донбасу "українськими нацистами".

Китайська співачка Ван Фан, яка заспівала радянську пісню "Катюша" серед руїн драматичного театру в Маріуполі, прокоментувала свій візит до окупованої Донецької області України. Відповідне відео опублікував російський Telegram-канал "Смотри".

Говорячи про свою мотивацію приїхати до Маріуполя, артистка озвучила наративи російських пропагандистів. Вона заявила, що "побачила репортаж", у якому "українські нацисти" нібито вбивають дітей Донбасу.

Ван Фан сказала, що побачене викликало в ній багато негативних емоцій, тому вона вирішила особисто відвідати Донбас і "допомогти дітям". Співачка також підкреслила, що є матір'ю двох дітей.

"Я весь час хотіла приїхати на Донбас, подивитися, як там живуть люди і як там живуть діти", — сказала співачка.

Китайська співачка заспівала "Катюшу" в Маріуполі: що відомо

Нагадаємо, 8 вересня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що до тимчасово окупованого Маріуполя незаконно прибула група китайських блогерів. Серед іншого, "оперна співачка" Ван Фан на руїнах драмтеатру, де загинули сотні мирних громадян України, виконала російську пісню "Катюша".

Представник дипломатичного відомства зазначив, що інцидент із "Катюшею" є прикладом "повної моральної деградації". Крім того, громадяни Китаю відвідали окуповані території незаконно.

Фокус також писав про те, що Ван Фан є дружиною китайського чиновника Чжоу Сяопіна. Після того як у мережу потрапило відео з драмтеатру, Чжоу висловив підтримку своїй дружині і заявив, що "драмтеатр був зруйнований українцями".