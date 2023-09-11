Одеська ОВА отримала запит від командира з тилу на броньований Mercedes (відео)

Керівник обладміністрації Олег Кіпер зауважив, що військове керівництво не встигає контролювати закупівлі, а чиновники "живуть виборами".

Українське військове керівництво "не встигає" відстежувати, що закупається та постачається для бійців. Про це під час брифінгу заявив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Це питання стало, коли до мене прийшов якийсь лист на погодження передати в якусь частину Mercedes броньований. Я запитав, а навіщо там десь в тилу комусь Mercedes, якомусь там командиру військової частини. У командувача його немає, а нього є", — розповів посадовець.

Кіпер зазначив, що після цього інциденту влада взялася з’ясовувати, "що взагалі відбувається" у сфері закупівель.

"Системно відпрацювали. Сьогодні потрібно там те, те і те — у нас є гроші на цю суму, ми виділяємо. Поки місто одне з небагатьох, яке навіть не поставило це на голосування", — додав очільник ОВА.

Він розкритикував чиновників за те, що ті хочуть "не допомагати, а піаритися на армії".

"Всі чомусь живуть виборами", — підкреслив Кіпер.

Брифінг Олега Кіпера (про закупівлі та броньований Mercedes — з 16:18)

Нагадаємо, 1 вересня в Офісі генпрокурора повідомили, що Міноборони збиралось закупити для захисників неякісні продуктові набори. Партія мала складатись з мільйона наборів та обійшлася б державі у 430 мільйонів гривень.

11 вересня у прокуратурі проінформували, що суд обрав запобіжний захід для чиновниці, яка закупила для київських укриттів "золоті" овочерізки. Її візьмуть під нічний домашній арешт.