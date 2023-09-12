Мобілізація в Україні: у яких випадках чоловіків знімають із військового обліку

За словами юриста Ростислава Кравця, чоловіки, які досягли віку в 60 років, уже не підлягають мобілізації. По досягненню цього віку його виключають із військового обліку.

Запас військовозобов'язаних в Україні ділиться на першу і другу категорії залежно від наявності військової спеціальності. Категорії діляться на розряди, які пов'язані з віком. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, військовослужбовці, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складів, поділяються на перший розряд (до 35 років) і другий розряд (до 60 років).

Адвокат зазначив, що військовозобов'язані, які перебувають у запасі офіцерського складу, також діляться на розряди за віком.

Перший:

Молодший офіцерський склад — до 45 років.

Старший офіцерський склад — майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

Вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

Молодший і старший офіцерський склад — до 60 років.

Вищий офіцерський склад — до 65 років.

Юрист повідомив, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі. Таким чином, чоловіки, які досягли віку в 60 років, уже не підлягають мобілізації. По досягненню цього віку його виключають з військового обліку. Щоправда, вони можуть приєднатися до Збройних сил України за власним бажанням.

Нагадаємо, що в ТЦК пояснили, чому патрулі вручають повістки чоловікам на вулицях. На вулицях працюють спільні групи Нацполіції та представників ТЦК, які мають досвід бойових дій. Вони спілкуються з чоловіками та пояснюють, чому їм потрібно з'явитися до військкоматів.