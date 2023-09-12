Трофейна бронемашина "Торнадо-У" служитиме в спецпідрозділі "Кракен" (фото)

Російську бронемашину українські бійці захопили в районі міста Балаклія Харківської області восени 2022 року.

Трофейна бронемашина "Торнадо-У" почала допомагати окремому розвідувально-диверсійному підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кракен". Про це повідомив український військовий у своєму Telegram-каналі "Записки мазути".

Військовий показав знімок відновленої російської бронемашини, яка вже служитиме на користь України.

Бронемашина "Торнадо-У"

Крім цього, у серпні боєць показував пошкоджену "Торнадо-У".

"Іноді трапляються досить цікаві та якісні зразки. Як думаєте послужить?" — записав боєць.

Бронемашина "Торнадо-У"

Українські ЗМІ розповіли, що цю військову техніку українські військові захопили в Харківській області восени 2022 року. Зокрема, Збройні сили Російської Федерації залишили вантажівку в районі міста Балаклія. Також "Торнадо-У" представили на міжнародному військово-технічному форумі "Армия-2015".

Бронемашина "Торнадо-У": що відомо

Бронемашина має підвищену прохідність та вантажність. Автомобіль призначений для транспортування озброєння, військової та спеціальної техніки, перевезення різних вантажів, буксирування транспортних і спеціальних причепів. Перевагою шасі "Торнадо-У" є підвищена вантажність за порівняно невеликої власної маси.

Повна маса вантажного автомобіля — до 30 тонн, вантажність — до 16 тонн, маса причепа, що буксирується, — 12 тонн.

Бронемашина "Торнадо-У"

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що українські волонтери переобладнали російський броньовик ВПК "Урал" на командно-штабну машину. Автомобіль гарантуватиме безпечний звʼязок між солдатами та командуванням, аби сприяти вищої безперервності операцій й маневровості під час виконання бойових завдань.

19 липня розповіли, як воїни 66-ї окремої механізованої бригади застосовують трофейний російський протитанковий комплекс (ПТРК) "Корнет". У трофейної пускової установки відсутній модуль дистанційного керування, як у вітчизняної "Стугна-П".