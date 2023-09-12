Перебудували систему ППО: влада показує громадянам, що загрози Москві під контролем, — розвідка

Російські військові розмістили комплекси "Панцир-С1" так, щоб виявляти й уражати безпілотники, які останнім часом кілька разів атакували столицю РФ.

У зв'язку з почастішанням атак безпілотників Росія останнім часом перебудувала систему ППО ближнього і середнього радіусу дії навколо Москви з метою більш ефективного захисту від загроз. У такий спосіб російська влада намагається показати громадянам, що вона ситуацію тримає під контролем. Про це 12 вересня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що після грудневих ударів по авіабазі "Енгельс-2" в Саратовській області та в Дягилево Рязанської області російські ЗРК "Панцир-С1" (за кодифікацією НАТО — SA-22) розмістили на дахах офіційних будівель у Москві.

А на початку вересня 2023 року ті самі російські зенітні ракетні комплекси зображені на естакадах і вежах на околицях столиці.

"Майже напевно це зроблено для того, щоб система могла виявляти й уражати цілі типу БПЛА. Однак, найімовірніше, це також покликано наочно продемонструвати громадськості, що влада тримає загрозу під контролем", — ідеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, у соціальних мережах з'явилися фото з російськими системами ППО, які були розміщені на штучних підвищеннях. Оглядачі "Мілітарного" зазначили, що встановлення комплексу "Панцир-С1" на нерухому позицію викликає питання.

Про ефективність такого методу розповіли на "Радіо свобода" Так, 24 липня під час ранкової атаки БПЛА по Москві встановлений на даху будівлі Міноборони РФ комплекс "Панцир-С1" не зміг збити безпілотник, хоча він перебуває менш ніж за 300 метрів від місця удару.