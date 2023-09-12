Біля берегів Румунії стартували навчання Sea Breeze 23.3: чи стане безпечніше в Чорному морі

Під час навчань союзники відпрацюють методи боротьби із загрозами, пов'язаними з мінуванням акваторії Чорного моря. На думку українських експертів, буде цікавим, як на маневри відреагують у Москві.

В акваторії Чорного моря стартували спільні навчання Sea Breeze 23.3 за участю військово-морських сил України, США та Румунії. Головні цілі проведених маневрів — відпрацювання взаємодії сил у боротьбі із загрозами, пов'язаними з мінуванням регіону. Про це 11 вересня повідомила пресслужба Військово-морських сил Румунії.

У навчаннях беруть участь понад 200 військових моряків, зокрема з України, Великої Британії, Румунії, США, Туреччини та Франції.

Виходячи із заяв румунського військового командування, захід організовано на тлі загроз, пов'язаних із припиненням зернової угоди в Чорному морі.

Огляд обладнання після церемонії старту навчань Sea Breeze 23.3. Джерело: Міноборони Румунії

"Головні завдання ВМС Румунії в останній період були пов'язані з небезпекою мін у Чорному морі, а після припинення зернової угоди в липні також на спостереженні та розвідці поблизу річкових кордонів Румунії", — сказав начальник штабу командування навчань, капітан першого рангу Адріан Дінке.

Для проведення маневрів були задіяні кораблі румунських ВМС — земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada та інші плавзасоби, а також американський морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon і катери. Крім того, у навчаннях беруть участь фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, морські піхотинці та штабні офіцери.

Огляд обладнання після церемонії старту навчань Sea Breeze 23.3. Джерело: Міноборони Румунії

Загалом захід буде короткостроковим і триватиме до п'ятниці, 15 вересня. У зв'язку з цим оглядачі Defence Express зазначили, що в контексті нещодавніх подій на румунському кордоні, масштаб навчань не свідчить про наміри додатково захистити румунську територію від ударів безпілотників ЗС РФ.

"Водночас як на такі маневри відреагує Кремль буде доволі цікавим. Якщо атаки по українській портовій інфраструктурі хоча б тимчасово припиняться, то це вже буде означати правильність таких дій з боку союзників", — зазначають оглядачі.

Тим часом не варто виключати сценарій, за якого в Кремлі скористаються маневрами західних союзників, щоб укотре підвищити градус напруги в чорноморському регіоні.

Нагадаємо, 4 вересня на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed, які були запущені російськими військовими по Одеській області.

Коментуючи інцидент, генсек НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня заявив, що в Альянсу немає інформації про те, що Російська Федерація завдала навмисного удару дронами по території Румунії. Однак для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів розслідування.