Таких є лише 3 у світі: в українській армії помітили рідкісний броньовик VRAC (фото)

Іспанія виготовляла БТРи Pegaso MBR 6x6, на базі якого створювали десятки модернізацій. В Україні машину переобладнали для медичної евакуації, стверджують аналітики.

В Україні зʼявилась рідкісна аварійно-рятувальна бронемашина VRAC. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Усього було виготовлено 3 машини VRAC, які призначались для аварійно-рятувальних операцій. Проте версія, яка потрапила на фото в Україні переобладнана для медичної евакуації, стверджують аналітики.

VRAC

Відомо, що усього було виготовлено 3 VRAC й один з них в Україні. "Мілітарний" додає, що судячи з кольору машини, броневик використовують в Україні для військових цілей. Машина могла опинитись в межах військової допомоги Іспанії чи від благодійників.

Pegaso MBR 6x6

Сам VRAC побудовано на базі іспанського бронетранспортера Pegaso MBR 6x6. Початкове завдання полягало в тому, щоб рятувати людей із зон лиха при екстремальній погодній умові. Pegaso виготовляла компанія Enasa з 1979 року. Вартість однієї машини складає приблизно 250 тисяч євро. За час виробництва було створено понад 10 броньовиків з різним озброєнням. MBR є на озброєнні Іспанії, Єгипту, Саудівській Аравії та Перу.

Нагадаємо, 4 вересня в українській армії помітили іранські танкові боєприпаси калібру 125-мм для гармат 2А46.

5 вересня ЗМІ писали, що корабельні гармати на російських МТ-ЛБ виявились повним мотлохом, бо вони не стабілізовані.