Обидва розбились: армія Малі втратила ще один літак Су-25, який передала їм Росія (фото)

Цей літак був єдиним штурмовиком у всій країні. Втрату авіації вже підтвердили у повітряних силах Малі, де зазначили, что авіакатастрофа, ймовірно, сталася через технічну помилку.

У Малі 9 вересня в аварії розбився ще один штурмовик Су-25, який Російська Федерація поставила їм на початку 2023 року. Це вже друга подібна авіакатастрофа з російськими штурмовиками, які були передані цій країні за останні два роки, повідомляє Defense Express.

Цей літак був єдиним штурмовиком у всій країні і розбився неподалік від Альмустарата, на північ від регіону Гао. Втрату штурмовика вже підтвердили безпосередньо у повітряних силах країни.

Начальник штабу повітряних сил (ПС) Малі полковник Малі Алу Бой Діарра припускає, що катастрофа зі штурмовиком Су-25 відбулася через технічну помилку. Ще він поскаржився на погану погоду в день авіакатастрофи. Відомо, що пілотам штурмовика вдалося катапультуватися.

В мережі вже виклали фото з місця аварії.

Що відомо про літак, який розбився в Малі

Літак Су-25 з реєстраційним номером TZ-25C, який Росія поставила збройним силам Малі на початку 2023 року. Тож політати йому малійським небом вдалося орієнтовно 8 місяців. Але це все на 6 місяців більше, ніж попередній.

Друга НП з російськими Су-25 в Малі

До цього в Малі розбився ще один російський штурмовик Су-25, який був отриманий у серпні 2022 року. Він розбився напочатку жовтня у міжнародному аеропорту Гао.

Нагадаємо, у РФ повідомили про модернізацію винищувача Су-57, який було оснащено новітніми комплексами бортових засобів цифрового зв'язку, що дають змогу підвищити якість передавання інформації. Новий комплекс бортового зв'язку нібито забезпечує підвищений захист від перешкод і спроб прослуховування.