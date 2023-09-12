Програма Challenger 3 просувається: британці успішно випробували нову танкову гармату

Британські зброярі замінили нарізну 120-мм гармату L30 на гладкоствольну L55A1CR3, що є ключовим елементом модернізації в програмі ОБТ Challenger 3.

Проєкт створення основного бойового танка (ОБТ) Великої Британії Challenger 3 досяг чергового рубежу на шляху до забезпечення британської армії бойовою машиною нового покоління. Йдеться про серію успішних вогневих випробувань 120-мм гладкоствольної гармати L55A1, відомої в британській конфігурації як L55A1CR3. Про це 12 вересня повідомили оглядачі Defence News.

У матеріалі йдеться про те, що випробування проводилися ще у квітні, проте компанія-підрядник RBSL, яка отримала від Міноборони контракт вартістю 800 млн фунтів стерлінгів, повідомила про це напередодні оборонної виставки DSEI.

"Гармати було перевірено і затверджено перед постачанням у RBSL для інтеграції в нову цифрову вежу танків", — пишуть оглядачі.

Автори публікації звернули увагу на те, що більш ранні зразки танків Challenger були оснащені нарізними стволами, такими, як 120-мм гармата L30. Це було своєрідною особливістю британської техніки, оскільки школи танкобудування інших країн давно перейшли на гладкоствольні гармати для своїх машин.

"Заміна британської нарізної 120-мм гармати L30 на гладкоствольну L55A1CR3 є ключовим елементом модернізації, яка також охоплює повністю оцифровану башту і підвищення живучості", — підкреслили оглядачі.

Що стосується башти Challenger 3, то в цьому аспекті також є просування. У серпні прибула перша конструкція "цитадель" для першого прототипу (P1), яка являє собою сталевий каркас першої башти Challenger 3. Корпус "цитаделі" виготовляє британська компанія Pearson Engineering.

Загалом компанія має випустити 148 істотно модернізованих танків. Перше постачання в британську армію Challenger 3 заплановані на 2027 рік, а повна їхня бойова готовність — на 2030 рік.

Раніше повідомлялося, що в перших числах вересня в мережі з'явилися кадри підбитого британського танка Challenger 2 в Україні. У зв'язку з цим з'явилися різні несподівані версії про те, що перед відправленням техніки в Україну британці нібито заклали вибухівку на основні механізми танка, щоб у разі його поразки до рук росіян не потрапили секретні компоненти і вузли.