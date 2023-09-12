"Після довгої місії": британська субмарина прибула на базу в занедбаному стані (фото)

Підводний човен проходив надзвичайно довгу місію, яка проходила 6 місяців. Через це субмарина покрилась водоростями.

Атомний підводний човен Vanguard прибув на базу у Шотландію. Але весь корпус її був у водоростях. Про це повідомляє The War Zone.

Субмарина класу Vanguard повернулась на базу у Велику Британію після виконання 6-місячної місії з патрулювання. Атомний підводний човен з балістичними ракетами на борту став схожим на морське чудовисько, яке вийшло з довгого сну на дні океані, пишуть автори.

Підводний човен базується на військово-морській базі Її Величності Клайд, яка також відома як Фаслейн. У строю ВМС є 4 субмарини класу Vanguard. Наразі невідомо, який з них був на місії й прибув в такому стані. Королівській флот тримає в секреті інформацію про місії субмарин, та хто в ній бере участь. Субмарини входять в частину стратегічних ядерних сил Великої Британії.

Поверхня корпусу вкрита коричнево-зеленим відтінком, що є яскравим прикладом морського забруднення. Для запобігання цього корпус мають фарбувати спеціальним покриттям. Проте світлини показують, що до кінця цю проблему не вдалося вирішити.

Поверхня корпусу вкрита коричнево-зеленим відтінком, що є яскравим прикладом морського забруднення

Також видно, що немає безехових плиток на корпусу, але зазначається, що це є типовою проблемою після завершення тривалого розгортання. Плитки мають поглинати звукові хвилі активного ехолота, а також мінімізувати звуки.

Нагадаємо, 8 вересня у КНДР заявили про спуск на воду ядерного підводного човна "Герой Кім Гун Ок".

24 серпня у США спустили на воду атомну субмарину USS Iowa для Військово-морських сил.