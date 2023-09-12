"Після довгої місії": британська субмарина прибула на базу в занедбаному стані (фото)
Підводний човен проходив надзвичайно довгу місію, яка проходила 6 місяців. Через це субмарина покрилась водоростями.
Атомний підводний човен Vanguard прибув на базу у Шотландію. Але весь корпус її був у водоростях. Про це повідомляє The War Zone.
Субмарина класу Vanguard повернулась на базу у Велику Британію після виконання 6-місячної місії з патрулювання. Атомний підводний човен з балістичними ракетами на борту став схожим на морське чудовисько, яке вийшло з довгого сну на дні океані, пишуть автори.
Підводний човен базується на військово-морській базі Її Величності Клайд, яка також відома як Фаслейн. У строю ВМС є 4 субмарини класу Vanguard. Наразі невідомо, який з них був на місії й прибув в такому стані. Королівській флот тримає в секреті інформацію про місії субмарин, та хто в ній бере участь. Субмарини входять в частину стратегічних ядерних сил Великої Британії.
Поверхня корпусу вкрита коричнево-зеленим відтінком, що є яскравим прикладом морського забруднення. Для запобігання цього корпус мають фарбувати спеціальним покриттям. Проте світлини показують, що до кінця цю проблему не вдалося вирішити.
Також видно, що немає безехових плиток на корпусу, але зазначається, що це є типовою проблемою після завершення тривалого розгортання. Плитки мають поглинати звукові хвилі активного ехолота, а також мінімізувати звуки.
Нагадаємо, 8 вересня у КНДР заявили про спуск на воду ядерного підводного човна "Герой Кім Гун Ок".
24 серпня у США спустили на воду атомну субмарину USS Iowa для Військово-морських сил.