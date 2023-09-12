Говорили тільки про фронт: Зеленський зібрав Військовий кабінет

За словами очільника держави, під час засідання обговорили продовження контрнаступу ЗСУ, напрямки можливого просування та забезпечення війська всім необхідним.

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня заявив, що провів засідання Військового кабінету у вузькому колі учасників. Про це очільник нашої держави повідомив в Telegram.

"Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок. І також підготовка до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки", — написав Зеленський у Telegram.

Інших деталей зустрічі та коло присутніх Володимир Зеленський не вказав.

Ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ 12 вересня повідомили, що протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціям наших військ, так і по цивільним об’єктам нашої держави.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів, постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, 12 вересня Фокус писав, чому Росія перетягує на південь сили з Криму та Куп'янська. Постійне просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку загрожує російським силам. Ворог кине у відповідь усі резерви, адже південь — критично важливий район.