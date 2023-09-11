На Заході люди не пробачать, якщо їхні лідери дадуть Україні програти, — Зеленський

Скорочення допомоги Україні тільки продовжить війну, стверджує глава держави. Зменшення підтримки може викликати гнів не тільки українців, а й західних виборців.

Related video

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо міжнародні партнери не допоможуть Києву перемогти в повномасштабній війні, то так допоможуть Росії. Російський лідер Володимир Путін, схоже, сповнений рішучості виснажити країну та рішучість її партнерів і надалі фінансувати й постачати Україні зброю, пише The Economist.

Глава Російської Федерації прагне перетворити Україну на неблагополучну, знелюднену державу.

Володимир Зеленський каже, що Росія сама по собі крихка. Путін "не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що неважливо, що його підтримують 60% або 70% (росіян — ред.). Ні, його економіка програє".

У міру того, як Україна збільшує свої удари всередині РФ, росіяни починають ставити незручні запитання про нездатність армії захистити їх.

На думку журналістів, відсутність економічної підтримки завдасть шкоди не тільки економіці України, а й її військовим зусиллям.

"Якщо ти не з Україною, то ти з Росією, а якщо ти не з Росією, то ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, значить, вони допоможуть Росії перемогти. Ось і все", — підкреслив президент.

Видання пише, що саме громадська думка спонукала політиків збільшити постачання зброї в Україну в перші дні війни. Він стверджує, що скорочення цієї допомоги може викликати гнів не тільки українців, а й західних виборців. Вони почнуть запитувати, заради чого були всі ці зусилля. "Люди не пробачать (своїм лідерам — ред.), якщо вони втратять Україну", — заявив Зеленський.

Скорочення допомоги Україні тільки продовжить війну, стверджує Зеленський. Лідер країни зазначив, що війна, розв'язана Кремлем, може завершитися нескоро. "Я маю бути готовим, моя команда має бути готовою до довгої війни, і емоційно я готовий", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що переговори не спрацюють, тому Україні потрібен новий план для успішної війни з Росією. Журналісти видання Politico зазначили, що в Кремлі заявляють про свою готовність сісти за стіл переговорів для того, щоб заморозити конфлікт.