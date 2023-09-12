Танк, ЗРК та вантажівки: поблизу Соледара 30 бригада нищить техніку окупантів (відео)

Загарбники намагалися замаскувати у будівлях та серед густої рослинності різні бойові машини, але врешті окупантам так й нічого не допомогло.

Українські бійці знищили ЗРК "Стріла-10", вантажівки КАМАЗ та "Урал", танк й іншу бронетехніку російських окупантів. Подробиці повідомили у Facebook 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

На відео можна побачити, що українські захисники знищують бойові машини, які загарбники намагалися замаскувати у будівлях або серед густої рослинності. Врешті окупантам так й нічого не допомогло.

Внаслідок успішних дій ліквідована велика кількість техніки. Успішного результату далося досягти завдяки роботі аеророзвідників 30 ОМБр "Команда Вялого" поблизу Соледару. Побратимів з інших підрозділів (оператори FPV-дронів) толк долучилися до знищення окупантів.

"Українські бійці й надалі тотально знищують техніку окупантів, як би вони не намагалися її сховати", – йдеться у дописі.

Бої поблизу Соледара

Українські "Гради" знищили склади з пальним та боєприпасами військ РФ на території Соледара. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок великий об'єкт із БК російських загарбників. Згодом українські воїни застосували РСЗВ "Град" для того, щоб повністю знищити.

Наприкінці серпня ЗСУ влаштували "сафарі" на російських окупантів біля Соледару. Зі слів командувача Сухопутних військ, російську техніку, серед якої були засоби РЕБ та гаубиці, виявляла аеророзвідка. Удари по позиціях військ РФ завдавали за допомогою FPV-дронів.

Також бійці ЗСУ показали удар керованої авіабомби по штабу РФ в Соледарі. Підрозділ аеророзвідки скорегував політ керованої авіабомби, завдяки чому вибухнула саме та будівля, де ховався російський командний пункт в окупованому місті на Донеччині.

Нагадаємо, 12 вересня речник ЗСУ заявив, що Сили оборони мають успіх поблизу Бахмута. Успішними діями підрозділи відзначилися не тільки в районі самого міста, але й біля населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Курдюмівка.