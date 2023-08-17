"Точний приліт": бійці ЗСУ показали удар керованої авіабомби по штабу РФ в Соледарі (відео)

Підрозділ аеророзвідки скорегував політ керованої авіабомби, завдяки чому вибухнула саме та будівля, де ховався російський командний пункт в окупованому місті на Донеччині.

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Українські військові використали керовану авіабомбу, щоб вдарити по штабу ЗС РФ у Соледарі. Щоб влучити точно у ціль, політ бомби корегували аеророзвідники. Про це розповіли у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

Вказано, що спецоперацію проводили бійці 30 механізованої бригади ім. Костянтина Острозького ЗСУ. Перші кадри запису показують зруйнований квартал Соледару. У одному з будинків розташовано командний пункт армії РФ, по якому має влучити українська керована авіабомба.

Підрозділ аеророзвідки допомагає скорегувати політ авіабомби: снаряд влучає і від російського командного пункту "лишилась лише вирва". Над місцем ударом здіймається кількаметрова хмара диму: "Точний приліт". — зазначили автори допису.

Вибух у Соледарі

Зазначимо, Соледар армія РФ окупувала на початку 2023 року. Місто страждало він масованих артилерійських ударів: ситуацію називали "м'ясорубкою".

У крайніх звітах Генштабу ЗСУ не виділяють окремо Соледарський напрямок, натомість описують ситуацію загалом під Бахмутом. Зокрема, вказують, що ворог завдав авіаудару по Богданівці на захід від Бахмуту та обстріляв 15 населених пунктів на даному відтинку фронту.

На онлайн-карті волонтерської спільноти DeepState вказано, що бійці Сил оборони просунулись на двох ділянках біля Соледару — Сако і Ванцеті-Васюківка та Роздолівка. Зараз від нього до лінії боїв менше як 3 км.

Ситуація біля Соледару на Донеччині станом на 17 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepStateMAP

Нагадуємо, днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з бригадами, які тримають оборону під Соледаром і Бахмутом. Очільник держави поговорив з командирами, щоб з'ясувати, які є проблеми та як їх можна вирішити.

Наступний візит Зеленського відбувся на Запоріжжя — побачився з підрозділами, які воюють на Мелітопольському та Бердянському відтинках фронту. Вже 16 серпня представниця міністерства оборони Ганна Маляр повідомила про успіхи на півдні: ЗСУ звільнили село Урожайне на кордоні Запорізької та Донецької областей.