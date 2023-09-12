Путін назвав умови для мирних переговорів і зажадав скасувати указ Зеленського

У жовтні 2022 року президент України підписав указ, згідно з яким будь-які переговори з чинним керівником РФ будуть неможливі.

Голова Кремля Володимир Путін заявив, що Україна має скасувати указ президента Володимира Зеленського про заборону будь-яких переговорів із РФ, перш ніж стануть можливими будь-які мирні переговори с Росією, передає CNN.

"Якщо США вважають, що Україна готова до переговорів, то нехай скасують указ Зеленського про заборону переговорів", — ідеться в публікації.

Вони публічно заявили, що не будуть вести переговори. Нехай тепер публічно скажуть, що хочуть, зазначив російський президент.

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким будь-які переговори з Путіним будуть неможливі.

Цьому передувала заява Кремля про те, що чотири окуповані регіони України нібито стали частиною РФ.

"Коли ви хочете знайти компроміс або діалог із кимось, ви не можете домовлятися з брехуном", — сказав Зеленський у своєму недавньому інтерв'ю CNN.

Він висловився і про смерть Євгена Пригожина, ватажка російських найманців, чий літак розбився через два місяці після військового заколоту. За його словами, цей випадок показовий і свідчить про те, що буває з тими, хто укладає угоди з Путіним.

Президент України сказав, що Путін усвідомив, що більша частина населення РФ підтримує Пригожина, і тому він його вбив, незважаючи на обіцянки: передислокація в Білорусь, нові проєкти в Африці тощо.

Нагадаємо, що 10 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін уже програв, намагаючись "стерти" Україну.

Також повідомлялося, що 12 вересня Путін перевершив брехню Міноборони РФ про військові втрати України.