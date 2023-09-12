18 тисяч бронемашин: Путін перевершив брехню Міноборони РФ про військові втрати України

На Східному економічному форумі російський лідер почав брехати про те, що за час контрнаступу Сили оборони втратили 543 танки і майже 18 тисяч бронемашин різних класів.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін під час організованого Росією Східного економічного форуму озвучив нібито "втрати ЗСУ" у військовій техніці. Про це повідомляє російське видання РБК.

Примітно, що цифри, які назвав диктатор, виявилися ще більш завищеними, ніж "звіти" російського Міноборони.

На зазначеному заході президент Володимир Путін представив цифри, які можуть бути неперевіреними або завищеними, і не вказав джерело, звідки були отримані ці дані.

Він повідомив, що за час контрнаступу захисники втратили 543 танки і майже 18 тисяч бронемашин різних класів.

Подібні заяви часто піддаються критиці і можуть викликати сумніви, особливо коли немає докладної інформації про походження і достовірність таких цифр.

При цьому видання зауважило, що напередодні російське Міноборони у своєму щоденному зведенні брехало про 11 779 нібито знищених танків та інших бронемашин від початку війни.

При цьому зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Україні передали всього 5 400 БТР, 1 035 було отримано як трофеї.

Кількість бронетехніки ЗСУ

Що стосується власної техніки, то, за даними Military Balance, станом на 2021 рік в Україні налічувалося близько 2 100 одиниць бронетехніки.

Кількість бронетехніки ЗСУ

Нагадаємо, що українські оператори дронів завдали величезної шкоди окупантам, точно знищуючи важку і легку техніку росіян, а також особовий склад армії РФ.

Боєць ЗСУ 31 серпня прокоментував бої на Бахмутському напрямку. Російським окупантам не вистачає ствольної артилерії, тому вони змушені залучати авіацію на цій ділянці фронту. У самому Бахмуті російські підрозділи перебувають під артилерійським контролем ЗСУ.